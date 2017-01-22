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22 Ocak 2017 Pazar
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    • 8 deprem oldu

    2017 ilk ayının 23 günlük bölümünde Göynük ve Seben ilçelerinde merkez üssü 3 köyde toplam 8 deprem yaşandı. Yaşanan artçı depremlerde can ve mal kaybı olmaması olayın sevindirici yanı oldu.

    22 Ocak 2017 Pazar 15:43
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    8 deprem oldu

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Artçı depremler en çok Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu köyünde meydana geldi. 09.01.2017’de 2.1, 11.01.2017 2.2, 18.01.2017’de 2.0 ve 20.01.2017’de tarihinde ise 2.1 şiddetinde toplam derem meydana geldi.

    Aynı ilçesinin Aşağı Kınık köyünde 11.01.2017 tarihinde aynı gün içerisinde 2.1 ve 2.2 şiddetinde iki 09.01.2017’de ise 2.1 deprem yaşanırken 22 gün içerisinde 04.01.2017 tarihinde Seben ilçesine bağlı Korucuk Köyünde 2.1 şiddetinde bir deprem yaşanmış oldu. Yılın ilk ayının 23 günlük süresi içerisinde toplam 8 deprem olmuş oldu. Yaşanan artçı depremlerde can ve mal kaybının yaşanmaması olayın sevindirici yanı olmuş oldu.  

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