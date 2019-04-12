8 Madde karara bağlandı

Haber: Aysun BEYKOZ

Yaşar Yüceer Başkanlığında hafta boyunca devam eden İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantıları sona erdi. Son oturumda Bolu İl Özel İdaresinin ortağı bulunduğu Vilayetler Hizmet Birliğine Asil üye olarak Ali Kemal Atay, yedek üye olarak Alaattin Karadoğan seçilirken, il ve ilçe İnsan Hakları Kurullarında görev yapmak üzere üye seçimi de gerçekleştirildi. Buna göre Merkez ilçe adına Üzeyir Ercivan, Gerede adına Ali Kemal Atay, Mudurnu adına Salih Şener, Seben adına İsmail Akman, Kıbrıscık adına Ümit Doğangün, Mengen adına Hüseyin Şenkan Aykan, Dörtdivan adına Dursun Fidan, Göynük adına Mehmet Özkan il ve ilçe İnsan Hakları Kuruluna seçildi.

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyon raporlarının kişilerin talebi halinde alınacak ücretin belirlenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiği toplantıda meclisteki görüşmelerin sesli veya görüntülü cihazlarla kaydedilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Nisan ayı toplantısının son oturumunda mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kültür Mahallesinde bulunan iki taşınmaza karşılık hazine adına kayıtlı İl Özel İdaresine tahsisli bulunan taşınmazın karşılıklı trampa edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporlar oy birliği ile kabul edilirken, Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliğine gönderilecek ödeneğin tahsis şeklinin değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu da kabul edildi.

Toplantı İl Genel Meclisi Nisan Ayı toplantılarının 2 Mayıs Perşembe günü başlamasının kararlaştırılması ile sona erdi.