Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanlığı, bugün 17.30’a kadar 8 mahallede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Belediyeden konuyla ilgili yapılan duyuruda, “Şehrimizin içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 10 Haziran 2021Perşembe günü 17.30’a kadar Gölyüzü, İhsaniye, Karamanlı, Bahçelievler(bir kısmı), Köroğlu(bir kısmı), Akpınar(bir kısmı), Semerkant(bir kısmı), Tabaklar(bir kısmı) ve Büyükcami(bir kısmı) Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz çalışmalara devam etmektedir. Halkımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 11:53