8 mahallede su kesintisi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Bolu şehir içi içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle bu gece saat 01.00’a kadar; Paşaköy, Kasaplar, Sandallar, Seyit, Aşağı ve Yukarı Karaköy, Borazanlar (Bir kısmı), Tepecik (Bir kısmı) mahallelerinde sular kesilmiştir. Onarım çalışmasının en kısa süre içerisinde giderilmesi ve mahallelerimize yeniden su verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, halkımıza önemle duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 18:17