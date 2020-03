​​​​​​​8 Mart için anlamlı kutlama programı

Haber: BMA

Bolu Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit ile eşi Şengül Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Yavuz Çankaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, daire müdürleri, kahraman şehitlerimizin anneleri, eşleri ve yakınları, koruyucu anneler, kadın muhtarlar, kadın kooperatifi başkanları ile ev hanımları katıldı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program sinevizyon gösterisi ile devam etti. Programda konuşan Vali Ahmet Ümit, İdlib şehitlerimiz başta olmak üzere erkek, kadın, genç, yaşlı tüm şehitlerimize rahmet diledi. Vali Ümit şehitlerimizin eşleri ve yakınları ile programa katılan tüm katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

ÜMİT: “AİLENİN VE TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ OLAN TÜM ANNELERİN KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

Kadınlar Günü denince akla sadece fabrikada, işyerinde, ofiste vb. yerlerde çalışan kadınların akla geldiğini, ama bizim tarihimizde kadınların sadece fabrikada yada bir işyerinde çalışmadığını dile getiren Vali Ümit, “Kadın, evde eş ve anne olarak dünyanın en önemli işini yapıyor. Devleti ve milleti koruyacak, gerektiğinde bu uğurda canını verecek kahramanlar yetiştiriyor. Tarlasında, bağında, bahçesinde ya da işyerinde de çalışıyor. Gerektiği zaman savaşıyor şehit oluyor, gazi oluyor. Kısacası hayatın her safhasında sabrı, cefayı, vefayı, fedakârlığı ve çalışkanlığı temsil ediyor. Şanlı tarihimiz bu yüce kahramanlarla doludur. Biz de bu bütünlüğe dikkati çekebilmek düşüncesiyle dünyanın batıdan ve onların dediklerinden ibaret olmadığını hatırlatabilmek adına siz şehit analarının, yakınlarının, gazilerin, koruyucu annelerin, ev hanımlarının ve çalışan hanımların katılımıyla bu programı yaptık. Sabrıyla, vefasıyla, cefakârlığıyla, şefkatiyle ve umutlarıyla her zaman hayatımızın lokomotifleri olan, ailenin ve toplumun temel direği olan, zor zamanlarda mücadele azmini hiç kaybetmeyen, İstiklal savaşımızda ve günümüzde her türlü mücadelede her zaman devletimizin, milletimizin yanında ve destekçisi olan Türk Kadınlarının ve hususiyle kutsal olarak vasıflandırdığımız tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Bolu Milletvekili Arzu Aydın ise “Bugüne kadar kurduğumuz tüm devletlerin harcını yoğuran, İstiklal Mücadelesinde, Çanakkale’de, 15 Temmuz darbe girişiminde vatanımızın görünmez kahramanları olan istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında önemli aktörler olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, “Kadın, insanı yetiştiren ve topluma hazırlayan ilk öğretmendir. Bu kapsamda bizleri yetiştirip hayata hazırlayan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü samimiyetimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bolu’da oluşturulan kadın kooperatifleri adına konuşan Göynük Üreten Eller Kooperatifi Başkanı İlknur Ölmez ise ülkemizde kadınların iş hayatına katılımını artırmak için birçok çalışma yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini dile getirerek, “Bizde kooperatifimizle kadınlarımızın güçlenmesine yardım ediyoruz. Bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şehit Annelerimiz adına konuşan Şehidimiz İlhan Sezer’in eşi Derya Sezer, bu anlamlı günde önce şehit eşi sonra da bir kadın olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Şehit ailesi ve bir şehit eşi olmak bizlere en büyük hediyedir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

ÖRNEK TEŞKİL EDEN KADINLARA PLAKET

Yapılan konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın “Kadın Kooperatiflerimizin Güçlendirilmesi” yönünde imzaladıkları protokol kapsamında kadın girişimciliği ve kadın ve kadınların ekonomiye katkıları yönünde kurdukları kadın kooperatifleri ile örnek teşkil eden kadınlarımıza plaket verildi. Bu kapsamda Çamyayla Zirai Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Sema Kavas, Gerede Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nedret Başdemir, Göynük Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı İlknur Ölmez ile Demirciler Köyü Gelincik Kadın Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emine Dönmez Özdoğan plaketlerini Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu Milletvekili Arzu Aydın’dan aldılar.