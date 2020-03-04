8 Mart programı düzenlenecek

Haber: BMA

Göynük Belediyesi ile Göynük Üreten Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede bir program düzenlenecek. 8 Mart Pazar günü saat 19.00’da Çetin Düğün Salonunda düzenlenecek programa katılmak isteyen kadınlar için TOKİ Camii önünden 19.30 ve 20.00, Belediye Önünden ise 19.00-21.00 saatleri arasında araç kaldırılacak. Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada programa tüm kadınlar davet edildi.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak programda açılış konuşmasını Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya yapacak. Çankaya’nın konuşmasının ardından Gazi Süleyman Camii İmam Hatibi Rıfat Alibaş tarafından İslamiyette Kadının Yeri konulu sohbet verilecek. Sohbetin devamında ise sema gösterisi düzenlenecek.