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07 Mart 2017 Salı
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    • 8 MART'ta KADINLAR "HAYIR"da SESLERİNİ YÜKSELTECEK,

    CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın; “Bu gün 8 Mart, "Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün yıldönümü. Kadına ve emek mücadelesine adanmış bu günü. Ne yazık ki; Kadına şiddetin, eşitsizliğin adaletsizliğin gölgesinde kullanamayan bir gün olarak, bir kez daha anıyoruz” diye açıklamada bulundu.

    07 Mart 2017 Salı 13:11
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    8 MART'ta KADINLAR

    Haber: Kasım ŞAHİN

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, konu hakkında şu açıklamada bulundu; “Dünya 160 yıl önce bu gün; Newyork'da, 40 bin dokuma işçisi kadının, kapitalizmin dayattığı düşük ücret, uzun ve ağır çalışma koşullarına karşı direnişi, 129 kadın işçinin yanması ile sonuçlanmış, O günden bu yana 8 Mart, tüm dünyada kadına ve emek mücadelesine adanmıştır. Bu gün kadınların, cinsiyetten kaynaklı her tür ayrımcılığa, şiddete ve eşitsizliğe karşı baş kaldırdıkları gündür.

    Ne yazık ki, 2017 Türkiye'sinde;

    Biz kadınlar açısından gelinen nokta da hiç iç açıcı değil, Ekonomik sosyal ve siyasal anlamda. hala eşitlik mücadelesi veren biz kadınlar, 8 Mart'in çıkış noktasının ötesinde bugün, ülkemizde bambaşka tehlike ve kaygılarla yüz yüzeyiz. Emeğimizin, özgürlüklerimizin bu güne dek kazanılmış her türlü haklarımızın ötesinde,

    Laik demokratik Cumhuriyetimiz ve ülkemiz tehdit altında. Terör, şiddet, işsizlik yoksulluk adaletsizlik gibi

    sorunlar ve zorluklarla dolu ülke gündeminde, hiç yeri yokken, Saray saltanatını ve tek adam yönetimini meşrulaştırma amaçlı, bir anayasa değişiklik paketi bizlere dayatılmaktadır. 16 Nisan'da. Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında, Ancak, gerçekte bir rejim değişikliği oylamasına gidilmektedir. Biz kadınlardan,

    Cumhuriyetle tanıştığımız laik yaşamdan, çağdaş ve eşit birey olma yolunda kavuştuğumuz kazanımlarımızdan zorlu mücadelelerle geliştirdiğimiz haklarımızdan vazgeçmemiz isteniyor! Bilin sin ki; KADINLARIN KARARI HAYIR! Kadın-erkek eşitliğine inanmadığını açıkça söyleyen bir anlayışın, Bütün yetkileri tek başına ele geçirdiğinde, sırf, bu alanda greve gidişi öngörebilen BİZ, KADINLARIN KARARI HAYIR! 15 yıldır, söylemleri ve politikaları ile kadını iş ve sosyal yasamdan uzaklaştırmayı hedefleyen. Kadına yönelik şiddeti besleyen, tacizi tecavüzü yak sayan, % 1-100 oranında artan kadın cinayetlerini görmezden gelen siyasi iktidar.

    Kadının adının olmadığı Anayasa Paketi ile, peri dönüşü olmayan bir tuzağın içine bizleri çekmek istemektedir. Tüm bu tuzaklara karşı, KADINLARIN KARARİ KAYIRI...

     

    Türkiye Büyük Millet Meclisini, kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği meclisten, kadın vekillere söz hakkı verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulanan bir meclise dönüştürdüğünüz, bu utanca, bizleri de tanık ettiğiniz için, KADINLARIN KARARI HAYIR! YAP-BOZ tahtası haline getirdiğiniz eğitim sisteminde, sadece 2015-2016 eğitim öğretim yılında 143 bin 62 kız çocuğu. okula devam etmemiştir. Anık çocuklarımız heba olmasın diye KADINLARIN KARARI HAYIR! Son on yılda 482 bin 908 kız çocuğu zorla evlendirilmiş, son on beş yılda çocuklara cinsel istismar %434 artmıştır. Artık, çocuk gelinler, çocuk işçiler olmasın, tarikat yurtlarında çocuklarımız yanmasın, tacize tecavüze uğramasın diye, KADINLARIN KARARI HAYIR!...

     

    2003 yılında antidepresan kullanma kutu sayısı 14 milyon iken, bu sayı 2015 yılında 55 milyona ulaştı.

    Mutsuz insanlar yarattınız, mutsuz bir toplum yarattınız. Artık insanlar mutlu olsun diye, KADINLARIN KARARI HAYİR! Canımız istediğinde kahkaha alalım, sokağa da çıkalım, parka da gidelim. Kimse bize iffetsiz kadın demesin! İstediğimiz kadar çocuk doğuralım ya da doğurmayalım, Kimse bize eksik kadın demesin! Haksızlıklara ses verelim, Ama polis copu, gazı yemeyelim! bunları bize yaşattığınız için, KADINLARIN KARARI

     

    Biz biliyoruz ki; 16 Nisan en çok kadınlar için önemli, Ya güneşin aydınlığı! Ya ortaçağ karanlığı!...

    Güneşin aydınlığı var iken, neden ortaçağ karanlığı? İşte bu yüzden, KADINLARIN KARARI HAYIR!

    Nüfusun yansı biz kadınlar; 16 Nisan'da geleceğimizin "HAYIR"ına, sayımız da YETER...gücümüz de YETER. Haydi kadınlar, sesimizi gücümüzü birleştirdim, Eşit ve özgür günler için kucaklaşıp, geleceğimizi birlikte inşa edelim. 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

    Anahtar Kelimeler: CHP, Kadın, Kolları, Başkanı, Zuhal

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