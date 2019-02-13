Haber: Kasım ŞAHİN

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 aşçı, 2 aşçı yardımcısı, 1 otobüs kaptanı, 2 cankurtaran ve 2 muhasebeci olmak üzere toplam 8 personel alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır. Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Adayların, İŞKUR üzerinden yapacağı başvurular sadece saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılabilecektir. Başvurular 11 Şubat 2019 tarihinde başlamış olup 15 Şubat 2019 tarihinde sonlanacaktır.