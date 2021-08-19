8 yaşındaki Furkan kaza kurbanı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza Aşağı Soku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. 14 DV 410 plakalı kamyonun sürücüsü Osman Dayar, seyir halinde giderken bir anda kamyonunun sarsıldığını hissedince, aracından inip kamyonun arka kısmına geçtiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. 8 yaşındaki Furkan Çelik, Kuran eğitimi aldığı camiden çıkınca bisikletiyle birlikte bakkala giderken, bir anda dengesini kaybederek, 14 DV 410 plakalı kamyonun arka lastiklerine düşerek, feci şekilde hayatını kaybetti. Bu anlar çevrede bulunan bir evin kameralarına yansıdı.

Olay yerine gelen baba çocuğunun cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Çocuğunun cesedinin başından dakikalarca ayrılmayan baba gözyaşları arasında; “Bırakın beni oğluma sarılmak istiyorum. Furkanım beni bırakıp gidemezsin. Bırakın beni” diyerek feryat etti. Talihsiz babayı trafik ekipleri ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Gözaltına altına alınan kamyon şoförü Osman Dayar, ekip otosu içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 13:05