8 yıl 9 ay hapis 20 bin lira para cezası

Haber: C. Kutay Aykan

24 Kasım 2020 yılında Bolu Anadolu Otoyolunda seyir halindeyken yavaş yavaş giden, sürekli olarak kontrolsüz şekilde şerit değiştiren ev kullandığı aracın koyu renkli film camları olması nedeniyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekmesi üzerine sürücü Ş.G.’ye dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarını dikkate almayan sürücü, polisten aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre sonra aracın durdurulmasıyla birlikte göz atına alınan Ş.G.’nin aracında inceleme başlatılmıştı. Uyanık uyuşturucu taciri, narkotik köpeğinin koku almaması için, uyuşturucu poşetinin üzerine salça sürüp, ilk yardım çantasının içerisine koyduğu tespit edildi. İlk yardım çantası içerisinde yapılan ve üzerine salça sürülen poşetin içerisinden 410 adet uyuşturucu madde bulunarak, Ş.G. hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Uyuşturucu ticareti” yapmak suçundan yargılanan Ş.G., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “401 adet uyuşturucu hapı İstanbul ilinden 4 bin 800 lira karşılığında aldım. Bu haplardan her gün bir tane içiyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda olmaktan dolayı çok pişmanım. Uyuşturucu tedavisi gördüm ve bu illetten kurtuldum. Yemin ederim, bir daha karşısına böyle çirkin bir suçlamadan çıkmayacağım. Beni affedin. Dersimi aldım” diyerek son savunmasını yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın, uyuşturucu ticareti yapmak suçunu işlediğine kanaat göstererek, 8 yıl 9 ay hapis cezasına ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2021, 15:06