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10 Ocak 2018 Çarşamba
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    • 80 çeşit çay Çayhanı’nda

    İlimizde hizmet veren Çayhanı, 80 farklı çay çeşidi ile Bolu halkının damak tadına hitap etmeyi sürdürüyor.

    10 Ocak 2018 Çarşamba 10:39
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    80 çeşit çay Çayhanı’nda
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    Haber: Gönül Olutürk
    Şubat 2017 tarihinde hizmete başlayan ve sunduğu onlarca çeşit çay ile Bolulu vatandaşların ilgi odağı haline gelen Çayhanı, güleryüzlü hizmeti ve kaliteli ürünleri ile misafirlerinin takdirini kazanıyor. İlimiz Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak’ta hizmet veren Çayhanı’nda yaptığımız röportajda işletme sahibi Kenan Çelik mekan hakkında bilgiler vererek sundukları hizmetlerden bahsetti. 20 yıldır ticaretle uğraştığını ifade eden Kenan Çelik, “Bolulu bir vatandaş olarak turizm sektöründe çalıştım yıllarca. 20 yıllık birikimden sonra ise Bolu halkına farklı bir alanda hizmet etmek adına böyle samimi bir ortamı olan butik kafemizi açtık. İlimizde faaliyet gösteren diğer kafelerden farklı olmak adına da Bolu’yu dünya çayları ile tanıştırmayı amaçladık. Çayhanı ismini bu maksatla koyduk. Normal bir kafe konseptinden ziyade bu samimi ve güzel işletmemizde kendimize has ürünlerimiz ile ön plana çıkmak istiyoruz. Sağolsun misafirlerimiz de bu farklılıkları bilerek, burayı seçip geliyorlar” diye konuştu.
    “80 ÇEŞİT ÇAYIMIZ VAR”
    Başka yerlerde bulunmayan ürünlerin olduğunu söyleyen Çelik ayrıca, “Ürünlerimiz bize has, her yerde bulamazlar. 80 çeşit çayımız var. Buna ek olarak bize özel aromalı çaylarımız ve kahvelerimiz de mevcut. Bunların hepsini eski usülde yapıyoruz, makine kullanmadan. Özellikle Türk kahvelerini toprak cezvede hazırlıyoruz. Bu Bolu’da bir ilk diyebiliriz. Onun haricinde mutfağımızda oldukça zengin. Ev yapımı börekler, çörekler ve kurabiyelerimiz misafirlerimizin damak tadına hitap ediyor. Çayhanı özel tostumuz ile de iddialıyız bu konuda. Tamamı ev yapımı doğal malzemeler kullanarak yaptığımız lezzetli tatlılarımız da misafirlerimiz tarafından en çok tercih edilen ürünlerimizden”  ifadelerini kullandı.
    “REZERVASYON ALIYORUZ”
    Toplu organizasyonlara da ev sahipliği yaptıklarını belirten Çelik, misafirlerine en iyi hizmeti vermeyi prensip edindiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Grup halinde yapılacak buluşma organizasyonlarında misafirlerimiz öncelikle bize ulaşıp neler istediklerini iletiyor. Gruplar geldiği zaman vakit kaybetmeden sunuma başlamak için bizler de hazırlığımızı önceden yapıyoruz. Kahvaltı organizasyonları düzenleyenlerin de tercih ettiği bir mekanız. Bunda da misafirlerimiz bize kişi sayısını ve istedikleri hizmetleri iletiyor. Onlar gelmeden masalarımızı düzenliyor ve misafirlerimizi bekletmemek için siparişlerini hazırlıyoruz. Sessiz, sakin ve samimi bir ortamımız olduğu için birçok öğrenci topluluğunun toplantı ve özel günlerine de ev sahipliği yapıyoruz.”

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