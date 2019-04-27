80 üniversite katıldı

Mengen ilçesinde Aşçılık Okulu Mezunları Derneği'nin (AŞOMDER) düzenlediği 5'inci Ulusal Aşçılık Kampı kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Türkiye'den 80 üniversite ve yurt dışından konuk edilen 10 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen kampta, sektörün önde gelen şefleri ve şef adayı genç öğrenciler bir araya gelerek, uygulamalı eğitim ve seminer programları gerçekleştirildi. 21-27 Nisan tarihleri arasında, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu’nun mutfak ve bahçelerine kurulan kamp alanında, kuzu, dana, kuru baklagil, pirinç, suşi, yöresel otlar, ördek, çikolata, deniz ürünleri, geleneksel ve modern sütlü tatlılar gibi hem lokal hem de global mutfak alanlarında, temel eğitimler verildi. Toplamda 32 farklı alanda verilen uygulamalı temel eğitimlerin yanı sıra usta şefler tarafından, 'İyi Bir Tabak Nasıl Olmalı?, Sosyal Medya Kullanımı, Temizlik ve Hijyen' gibi konularda seminerler vererek, öğrencilere restoran yönetimi hakkında da ders verildi.

AŞOMDER Başkanı Levent Demirçakmak, Daha güçlü bir aşçılık eğitimini amaçladıklarını ifade ederek, "Bu sene ilk defa sahaya da çıkarttık çocukları. Buğday tarlası, mandırada süt sağımı, resim atölyeleri gibi geziler düzenledik. 3 gün boyunca sabah sporu ve yogayla başladık güne. Beş sene önce başladığımız ve dünyanın başka bir yerinde örneği olmayan kampımıza katılım, önceki yıllara göre artış göstererek 13 farklı ülkeden, 47 farklı şehirden, 80 üniversitenin 108 birimine ulaştı. AŞOMDER üyelerinin büyük fedakârlıklarıyla hazırlanan Ulusal Aşçılık Kampı bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Bu ilgi bize, güç ve geleceğe dair yapmak istediklerimiz için umut veriyor. Tüm AŞOMDER ailesine, genç katılımcı arkadaşlara ve yapmak istediklerimize inanarak bizi yalnız bırakmayan tüm destekçi firmalara şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

5 gün süren kamp, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu arasında, katılım gösteren üniversiteler, akademisyen, şefler ve bando takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile son buldu. Kortej sonunda Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, katılım gösteren herkese ve AŞOMDER üyelerine teşekkür ederek, AŞOMDER Başkanı Levent Demirçakmak’a plaket verdi.