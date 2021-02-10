80 yaşındaki Haydar Amcanın doğal gazını kestiler

Haber: N. Halid Altundal

Salgın süreci devam ederken Aksa Doğalgaza bağlı ekipler, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Şehit Murat Paçal Sokak Güneşevler Sitesinde yaşayan 80 yaşındaki Haydar Ayaz’ın evine geldi. Aksa ekipleri emekli polis memuru Ayaz’a hiçbir bildirimde bulunmadan fatura borcunu ödemediği için doğalgaz sayacını mühürledi. Doğalgazı kesilen 80 yaşındaki Ayaz ile eşi, soğuk hava nedeniyle rahatsızlandı. Ekiplerin hiçbir şekilde haber vermeden doğalgazını kesmesine öfkelenen Ayaz sabah olunca soluğu Aksa Doğalgazda aldı. Aksa çalışanları müdürle görüşmek isteyen Ayaz’a müdürün izinli olduğunu belirterek yardımcı olmaktan kaçındı.

“İNSANLIK ÖLDÜ MÜ?”

Faturası için otomatik ödeme talimatı verdiğini, ancak bankadan kaynaklı bir sorun nedeniyle ödemenin yapılmadığını belirten Ayaz, “80 yaşındayım. Dün akşam gelip benim doğalgazımı mühürlediler. Yapılan işleme bir şey demiyorum, ama bana hiçbir haber vermiyorlar. Zile basıp haber verebilirlerdi. Ben dün akşamdan sabaha kadar soğukta kaldım. Nezle, grip oldum. Bana ‘dayı doğalgazını kestik’ diye haber verselerdi keşke. Bunu da haber vermiyorlar. Ben ilgili adli makama yazı yazacağım. Eğer ben bu hastalıktan ölürsem sorumlusu bunlardır. İnsanlık öldü mü? Sen orada aylık alıyorsun, zile basıver de ‘doğalgaz kesildi’ de bana. Ben de gider bir şekilde öderdim” dedi.

Doğalgaz kesilmesi sonrası sinirlenen Ayaz, Aksa Doğalgaz’a gidip müdürle görüşmek istediğini söyleyerek, “Müdür izinli dediler bana. Bu da laf mı? Müdür izinde olur mu? 495 lira fatura ödedim. Borç ödenmediğinde hemen kesmeye gelirler. Borcu yatırdım, ama hemen gelip de doğalgazımı açmadılar” ifadelerini kullandı.

AKSA’DA HIZLI NORMALLEŞME

Salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımız vaktinin çoğunu evde geçirmek zorunda kalıyor. Sokağa çıkmalarına belirli saat aralıkları ile izin verilen yaşlı vatandaşların evlerindeki en zaruri ihtiyaçlarından olan elektrik ve doğalgazın kesilmemesine ilişkin kararlar alındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) tarafından 2020 yılı Aralık ayında yapılan açıklamada, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriğinin 3 ay boyunca kesilemeyeceği bildirilmişti. Ancak Aksa Doğalgaz, konutlar ve küçük işletmelerde borç nedeniyle doğal gaz kesintisi yapılmaması yönündeki uygulamayı 1 Temmuz 2020 itibariyle sona erdirdi. Salgın sürecinin ağır etkisinin devam etmesi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan birçok vatandaş, özellikle doğalgaz ve elektrik borçları yüzünden dağıtım şirketlerinin mağduriyet yaşatmasına tepkili.