80 yaşındaki kadının paralarını çaldılar

Haber: C. Kutay Aykan

Hırsızlık olayı önceki gün Sağlık Mahallesinde yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen hamile görünümlü bir kadın, yaşlı teyzenin kapısını çalarak, tuvalet ihtiyacı olduğunu ve hamile olduğu için her eve girmek istemediğini belirterek, yaşlı teyzeyi hedef gördü.

Polisten yardım isteyen 80 yaşındaki H.B. evinden alınarak ifade vermesi için İzzet Baysal Bahçelievler Poles Merkezine getirdi. Burada gözyaşlarına boğulan yaşlı teyze; “Hamile olduğunu söyleyip tuvalet ihtiyacını görmek isteğini söyleyince onu evime aldım. Bir ara mutfağa gittim. Cüzdanımda salonda sehpanın üzerindeydi. Kaşla göz arasında cüzdanım içinde fitre için bulundurduğum Bin 500 lirayı alıp gitmiş. Ne istedi benim gibi garip yalnız yaşayan bir kadından. O parayla fitremi veriyordum her ay” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Yaşlı kadının ifadesi üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu’nun deneyimli ekipleri, kendisine hamile süsü veren hırsız kadını arama çalışması başlattı ve çevrede bulunan kamera kayıtları da inceleme alındı.