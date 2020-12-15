80 yaylada 1492 dekar işgalden kurtarıldı

Haber: N. Halid Altundal

Yaylalardaki kaçak yapı ve çitlere dair yıkım işlemleri devam ederken birtakım sitelerde hayvancılık yapan vatandaşların mağdur edildiği iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddialara Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklama ile cevap verdi. Vali Ümit açıklamasında yıkım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler de aktardı.

80 YAYLADA 1492 DEKAR MERA İŞGALDEN KURTARILDI

Vali Ümit yaylalarla ilgili açıklamasında, “Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla vatandaşlarımızın küçük ve büyükbaş hayvanlarının rahatça dolaşabilmeleri ve beslenebilmeleri için tahsis edilen otlakiyelerin çit çekmek, duvar örmek, villa yapmak, özel sebzeleri için sulama havuzu ihdas etmek vb. şekillerde işgal edilmeleri sebebiyle alınan şikâyetler üzerine ilimiz genelinde meralara yapılan fiili tecavüzlerin kaldırılması çalışmaları başlatılmıştı. Bugüne kadar yapılan işgal kaldırma çalışmalarında, (izinsiz kullanılan alanda hayvancılık yapılmıyor olması kaydıyla) küçük ve büyükbaş hayvanların gezinti alanlarını daraltan çitler ve duvarlar, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış, tamamlanmamış kaçak yapılar, hakkında soruşturma yapılıp yıkım kararı alınmış, mahkemelerce aksine herhangi bir karar verilmemiş kaçak yapılar olmak üzere; Bolu Belediye Başkanlığı tarafından At Yaylasında (7 yerleşkede) 280 adet kaçak ihata/çit ve 6 yapı, İl Özel İdaresi tarafından 73 yaylada 775 adet kaçak ihata/çit ve 52 yapı, il genelinde toplamda 80 yaylada bin 113 işlem yapılarak bin 492 dekar mera arazisi işgalden kurtarılarak hayvan sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Bin 113 işgalden 464 adedi bizzat işgal eden vatandaşlarımız tarafından kaldırılmıştır” dedi.

“HAYVANCILIK YAPAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLMEMİŞTİR”

Yapılan işgal kaldırma çalışmaları sırasında hayvancılık yapan vatandaşların haklarının özellikle ve tamamen korunmuş olduğunu belirten Ümit açıklamasında ayrıca, “Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın yaptıkları barınak, ağıl, çit vb. yapılarına hiçbir şekilde müdahale olmamış ve hayvancılık yapan hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemiştir. Esasen hayvancılık yapan vatandaşlarımız, işgalleri kaldıran ekipler tarafından değil, hayvancılık yapmadıkları halde yaylaları çit çekerek, konut yaparak, duvar örerek, sahiplenerek hayvanların dolaşma alanlarını daraltan hatta yok etme noktasına getiren işgalciler tarafından rahatsız edilmektedirler” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİNİ YAPMAYANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILMAYA DEVAM EDECEK”

Yapılan işlemlerle ilgili olarak 3194 Sayılı İmar Kanununda ve ilgili mevzuatta yer alan hükmü anımsatan Vali Ümit açıklamasında son olarak şunları söyledi: “4342 Sayılı Mera Kanunu ve diğer mevzuat gereğince; Meraların işgallerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bildirilmesinden mahalle/köy muhtarları, amacına (sadece hayvanların otlamalarına) uygun olarak kullanılmasının takibinden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, işgallerin kaldırılmasından Belediye Başkanları ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri doğrudan sorumludurlar. Görevini yapmayanlar hakkında yasal işlem yapmak ise Valiliğimizin sorumluluğudur. Mevzuatın açık hükümlerine, İçişleri Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve Valiliğimizin ilgili kişi ve kurumları uyaran birçok yazılarına rağmen, meralardaki işgaller yoğun şekilde devam ettiğinden ilimiz genelindeki yaylalarda işgal kaldırma faaliyetleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün koordinesinde ve kontrolünde devam etmektedir. İşgallerin kaldırılması faaliyetlerinde, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hakları hassasiyetle gözetilecek ve hiçbir şekilde mağdur edilmelerine izin verilmeyecektir. Görevini yapmayan resmi ve sivil şahıslar hakkında da yasal işlemler yapılmaya devam edilecektir. Küçük ve büyükbaş hayvanlarımızın rahatça dolaşabilmeleri ve beslenebilmeleri için tahsis edilen meraların korunmasına katkı sağlayan muhtarlarımıza, ilgili kamu görevlilerimize ve işgal kaldırma çalışmalarını hayır dualarıyla destekleyen tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederim.