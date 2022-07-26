81 İl Baro Başkanları Bir Araya Geldi! İrademizin Arkasındayız

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Barolar Birliği (TBB)’ne bağlı, içlerinde Bolu Barosu’nun da bulunduğu 81 İl Barosu, 46’ıncı Baro Başkanları Toplantısını gerçekleştirdi. Bir araya gelen Baro Başkanları’nın ana gündemi, Asgari ücret, CMK tarifelerinin belirlenmesi ve avukata yönelik şiddetin durdurulması oldu.

TBB Yönetimi ve Baro Başkanları olarak toplantı sonrasında yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde;

İRADEMİZİN ARKASINDAYIZ

“4 Haziran 2022 tarihli Türkiye Barolar Birliği Altı Aylık Dönem I. Değerlendirme Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nda “içinde bulunduğumuz koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak aşamalı eylem planlarını hep birlikte hayata geçirme kararlılığı” şeklinde ifade olunan irademizin arkasındayız.”

FİKİR BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

“Avukatların kısa, orta ve uzun vadeli sorunları çerçevesinde, kısa vadede çözülmesi gereken sorunların başında Avukatlık Asgari Ücret ve CMK tarifeleri ile avukata yönelik şiddet başlıklarının ön plana çıktığı konusunda fikir birliği içerisindeyiz.”

YÖNTEM OLARAK ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ

“5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Başkanları ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan görüşmede ortaya çıkan, tarifelerin Eylül ayı başında yayınlanması için ortak çalışma yapılması yönündeki iradeyi olması gereken bir yöntem olarak önemli görüyoruz.”

ETKİN BİR ADIM OLACAĞI İNANCINDAYIZ

“TBB’nin 8 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığına gönderdiği, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin alınması gereken acil tedbirleri içeren yazının gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesinin, sorunun çözümünde etkin bir adım olacağı inancındayız.”

MESLEĞİN ONURUYLA BAĞDAŞACAK ŞEKİLDE ARTIRILMALIDIR

“Bu kapsamda; TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK Ücret Tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde artırılmalıdır. Avukata yönelik şiddetle mücadele etmek üzere TBB’nin açık ve somut önerilerinin hayata geçirilmesi zorunludur.”

TÜM GEREKLERİ KARARLILIKLA YERİNE GETİRİLECEKTİR

“TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmeler Barolar tarafından titizlikle takip edilecek ve Baroların, sürecin her aşamasının içerisinde olması sağlanacaktır. Bu sorunların mesleğin onuruna TBB’nin yakışır şekilde çözülmesi ve Baroların önceliği ve olmazsa olmazıdır. Somut sonuçların elde edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; toplantı ve gösteri hakkınının kullanımı ile CMK hizmetinin durdurulması da dahil olmak üzere demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri kararlılıkla yerine getirilecektir.”