81 ilde eş zamanlı denetim

Haber: Volkan Yılmaz

Karayolunda yük taşımacılığı yapan araç şoförlerinin, yapmış oldukları çeşitli kural ihlalleriyle trafik güvenliğini olumsuz etkiledikleri, karışmış oldukları kazaların şiddet ve sonuçlarının da ağır olduğunun gözlenmesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Pandemi tedbirlerinin devam ettiği bu süreçte, tedarik zincirinin önemli bir halkasını oluşturan yük taşıyan araçların trafikte yer aldıkları dikkate alınarak bu araç şoförlerinin trafik ihlallerini önlemek amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Yük Taşıyan Araçlara’ yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

81 ille eş zamanlı olarak yapılan uygulamada ülke genelinde 53 bin 302 araç/sürücü denetlendi, 902 sürücünün araçta takoğraf bulundurmadığı/kullanmadığı, 730 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 430 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 69 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Toplamda ise 5 bin 163 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada sürücüler can güvenlikleri için kurallara uymaları konusunda uyarılırken denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 10:10