81 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Aziz Milletim...

Rabbimden milletimiz ve İslam alemi için huzura ve esenliğe vesile kılmasını temenni ediyorum. İçişişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Destek Gruplarına yapılan saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Varlık sebeplerini bu ülkenin çöküşüne, yıkılışına ve milletin acı çekmesine bağlayanların gerçek yüzlerine yaptıkları makyajalar artık yetmiyor. Küçük siyasi çıkarlar uğruna, eli kanlı teröristlerle gizli ittifaklar içerisine girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Darbe, kaos, felaket çığlığı yapanlar cevabı milletimizden alacaklardır. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetin temsilcilerinden de kurtulacaktır. Salgın döneminde 65 yaş üstü ve milletimize hizmet için gece gündüz demeden çalışan Vefa Sosyal Gruplarına teşekkür ediyorum. Aziz Milletim.. Bu haftaki kabine toplantımızın en önemli konusu salgınla ilgili gelişmelerdi. Fiziki mesafeye riayet ve sağlık sektörünü gücünü yüksek tutma gibi gündemdeki konular başarıyla devam ediyor. Dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu yeni dönemi Kontrollü Sosyal Hayat olarak tanımlıyoruz. Evden çıktığımızdan andan yeniden eve girene kadar maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sosyal hayatın her alanında 1,5 - 2 metrelik mesafemizi koruyacağız. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Temizlik ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntımız yoktur. Aldığımız yeni personeller ve imkanlarla sağlık alt yapımızı daha da güçlendiriyoruz. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile perşembe günü açıyoruz. Cam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Cam bizi Sakura Japonyay'ı temsil etmesini istedik. Son 2 ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde hem tedbir, hem teşhis hem de tedavi konusunda ciddi bir bilgi birikimine sahip olduk. Hastalığın yayılma hızını kontrol alma sistemimiz ve tedavi yöntemlerimiz takdir görüyor. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmesini istiyorum. Tek bir ihmalin daha ağır sonuçlar ortaya çıkarttığı bu durumda bu süreci hep birlikte sahiplenmeliyiz. Normalleşme takvimini adım adım uyguluyoruz. Aradan geçen bir haftalık dönemde bazı illerimizdeki küçük sıkıntılar dışında bu uygulamalar sorunsuz devam ediyor. Geçen hafta, berber kuaför AVM gibi yerler yeniden faaliyet geçti. Genel olarak bu uygulamanın iyi gittiğini görüyoruz. Kısıtlamaları kaldırdığımız 7 ilimize geçtiğimiz hafta 9 ilimizi de ilave etmiştik. Hala 15 ilimizde devam eden kısıtlamalara riayet eden vatandaşlara teşekkür ediyorum. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımıza biner lira nakit sağladık. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesi gereken rehberler yayınlandı. Ramazan'da dört günlük sokağa çıkma yasağı vardır. "10 MİLYON VATANDAŞA 11,5 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK" Normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz. 15 ilimizde devam eden sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çay hasadı için vatandaşlar yarın gece sokağa çıkma sınırlamasının bitişiyle yola çıkabilecekler. Salgın döneminde alınan tedbirlerden olumsuz etkilenenleri ihmal etmiyoruz. 5,5 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği sağladık. Kısa çalışma ödeneği ve nakit desteği ile 6 milyar lira kaynak aktardık. Son iki ayda 10 milyon vatandaşa 11,5 milyar lira nakit desteği verdik. Yeni normalleşme adımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme adımları ile ilgili olarak da arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. Ayrıca eğitim öğretim yılının da sona erdirildiğini belirten Erdoğan okulların Eylül’de açılacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:35