81 ilden Cumhurbaşkanına tepki

Haber: Kasım ŞAHİN

81 İlin İYİ Parti İl Başkanları tarafından ortaklaşa hazırlanan metinde şu görüşlere yer verildi; Büyük Türk MilletiBiz, İYİ Parti İl Başkanları olarak, en başta ilan etmek İsteriz ki;Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Bakanlık, Milli iradenin tecelliğahı Büyük Millet Meclisi'ndeBaşkanvekilliği yapmış, İYİ Parti Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i.Cumhurbaşkanlığı gücü ve imk anlar ının ardına sığınarak tehdit etmek, kimsenin haddi değildir.Sayın Genel Başkanımız, aziz Türk Milleti’nin evlatlarının "Teröristlikle itham edilmesinesessiz kalmamış ve hakkı haykırarak, itham sahiplerini uyarmıştır.Biliyoruz ki, milletimize edilen bu hakaret ilk değil.Balyoz kumpasıyla Türk subayını. Ergenekon kumpasıyla Türk polisini, akademisyenleri,işadamlarını, gazetecileri, hukukçuları terörist ilan eden de sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı.Terör örgütüyle kurduğu pazarlık masalarında. "Ne Mutlu Türküm Diyene" diye haykıranlarıterörist ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan'dı.Bugün de, iflas eden tarım politikalarının, ekonomi politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkanzamları "Gıda terörü" diye tarif der, çiftçimizi, esnafımızı, marketçimizi, bakkallarımızıterörist ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan.İktidar partilerine oy vermeyenleri, olmayan bir ittifak üzerinden, terörle işbirliği yapmaklaitham ederek, terörist ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye'nin İYİ insanları, aziz milletimize yapılan bu hakarete sessiz kalmadı.

Genel Başkanımızın haykırdığı da, bu hakikattir.Kendi beceriksizliklerini görmeyip, ortaya çıkan tablo yüzünden, Milletimizin saygıdeğer

evlatlarını terörist ilan edenler şunu bilmelidir ki;Hakikati haykıran bir sesi. 'Hapishanelerle' tehdit etmek, ancak darbecilerin yapabileceği bir

iştir.Sayın Cumhurbaşkanı, geçmişte bu darbeci aklın mağdurlarındandı.

Ancak görüyoruz ki, mağduriyet gitmiş, artık 28 Şubat’ın darbeci akıllarının taklidinebaşlanmış.Sayın Cumhurbaşkanı, 22 yıl sonra, daha iki gün önce Siirt'te, aynı meydanda, cezaevinegirmesine yol açan şiiri okuyordu. Bunu yaptığının ertesi günü, ancak 28 Şubatçıların yapabileceği gibi, siyasete ayar vermeye kalkan bir tehdit dili kullanması, Türk demokrasisiaçısından tarihi bir lekedir.

Bu leke bizzat sayın Cumhurbaşkanı tarafından temizlenmelidir.Millet vicdanı, siyasi değerler ve demokratik erdem bunu gerektirir.Bu vicdanı, bu değerleri, bu erdemi taşıyamayanlara, aziz milletimiz gerekli cevabı verecektir.

Genel Başkanımızın, milletimizin haysiyetine uzanan dil karşısındaki tavrını ayakta alkışlıyor veaçıkça ilan ediyoruz;Birimiz hepimiz, hepimiz Meral Akşener'iz.