81 ile yeni genelge

Haber: Volkan Yılmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuştu. Soylu, alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak, "Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir. Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler, maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade ettik. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için tedbir almak zorundayız. Minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Bu gece saat 12.00'den itibaren 81 vilayette kafeterya, restoranlarda hem canlı müzik hem de müzikler yayınlanmayacaktır. Diğer süreçlerle ilgili kararlar alınacak" ifadelerini kullandı.