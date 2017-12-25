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25 Aralık 2017 Pazartesi
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    • 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen “Yılbaşı Genelgesi”nde ek güvenlik önlemleri ve trafik tedbirlerinin alınması istendi.

    25 Aralık 2017 Pazartesi 12:30
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    81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Genelgede, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde yoğun güvenlik önlemi alınması talimatı verilirken, yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilmesi istendi.

    81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı, “Yılbaşına İlișkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, vatandaşların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini, terör değerlendirmeleri ile şehirlerarası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunluğu dikkate alınarak proaktif önlemler alınması istendi. Genelgede, özellikle yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında; terör örgütlerinin muhtemel eylem hedeflerine yönelik alınacak tedbirlerin en üst düzeyde planlanması ve uygulanması, konunun il valilerinin koordinesinde Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları tarafından bizzat takip edilmesi talep edildi.

    ALINACAK TEDBİRLER

    Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirleri şu şekilde sıralandı.  Saat 21’den sonra trafik denetimleri artırılacak.  Hava şartları dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlar da kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısı artırılacak. 29 Aralık tarihinden itibaren her gün saat 21.00’dan sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrolleri, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri yol güzergahlarında seyir halinde veya sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandıracak. Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçların önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendirilmesi sağlanacak.

    Güzergâhta buzlanma, yoğun kar yağışı veya tipi gibi trafiği tehlikeye düşürebilecek durumların tespiti halinde gecikmeksizin yolun yapım ve bakımından sorumlu kurulușa bilgi verilecek.

    ALKOL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

    Gece yarısından sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek.  Özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.Böyle bir durumda araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunması halinde araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin edilecek ticari araçlarla, gidecekleri yerlere gönderilecek.

    AVM’LERDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINACAK

    Havaalanı, Terminallerde yoğun güvenlik önlemleri alınacak Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’ler, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacak. Terminallerde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık far donanımı vb. teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek. Ayrıca Türk vatandaşı olmayanlar, yolculuk yaparken başta pasaport ve yurda giriş imkanı veren diğer belgeleri ile birlikte yolcu izin belgesi olmaksızın seyahat edemeyecek.

     İHBARLAR KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLECEK

    Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk edilecek. Sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme vb.) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanarak örnek tatbikatlar yapılacak. Yazılı ve görsel basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile vatandaşlarımızın, kış şartlarında güvenli taşıt kullanımı, trafikte karşılaşabilecekleri riskler, buzlanma, çığ, heyelan, sis nedeniyle riskli bölgeler, taşıtlarda bulundurulması gereken avadanlık ve gereçler konularında düzenli bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacak.

    Anahtar Kelimeler: İçişleri, Bakanı, Süleyman, Soylu, Imzasıyla

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