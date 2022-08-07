81 İlin Yurt Altyapıları Görüşüldü!

Vali Erkan Kılıç’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısında, 81 ilin yurt altyapıları ve yapılacak yatırımlar hakkında konuşuldu.

81 İlin Yurt Altyapıları Görüşüldü!

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla, 81 ilin valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile şehirlerdeki yurt altyapıları hakkında video konferans yöntemiyle Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

YURTLARIN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları ile öğretim yurtlarının durumunun değerlendirildiği toplantıda, eylül ayına hazırlanan yeni yatırımlar hakkında konuşuldu.

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