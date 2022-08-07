81 İlin Yurt Altyapıları Görüşüldü!

Haber: Ceylan Beykoz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla, 81 ilin valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile şehirlerdeki yurt altyapıları hakkında video konferans yöntemiyle Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
YURTLARIN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ
Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları ile öğretim yurtlarının durumunun değerlendirildiği toplantıda, eylül ayına hazırlanan yeni yatırımlar hakkında konuşuldu.