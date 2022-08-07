81 İlin Yurt Altyapıları Görüşüldü!

Vali Erkan Kılıç’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısında, 81 ilin yurt altyapıları ve yapılacak yatırımlar hakkında konuşuldu.