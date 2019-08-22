815 öğrenci kıyasıya yarıştı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde Özel Yetenek Sınavları başladı. 3 gün süren sınava, 6’sı milli sporcu 199 kadın aday, 26’sı milli sporcu 616 erkek aday olmak üzere toplam 815 aday katıldı. Adaylar arasında yabancı uyruklu bir adaylarda yer aldı. Sınavda başarılı olan 1 engelli sporcu ise Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmeye hak kazandı. İlk gün atletizm yarışları ile başlarken, kadınlarda, 800 metreyi 3 dakika 40 saniyenin altında koşan adaylar ile erkeklerde, 1500 metreyi 5 dakika 40 saniyenin altında koşan adaylar başarılı oldu.

Atletizm yarışlarını; Rektör Vekili Prof. Dr. Aydın Him, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Genel Sekreter Murat Tok izledi ve tüm adaylara başarılar diledi. Başarılı adaylar, Modifiye T-Çeviklik, 30 metre koşu ve Geriye Sağlık Topu Atma testlerine katıldı. Sınav sonuçlarına göre, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine, ikinci öğretimler de dahil toplam 200 öğrenci alınacak. Özel Yetenek Sınavı, 23 Ağustos Cuma günü akşamı tamamlanacak.