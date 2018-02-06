Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol, Okul Müdürü Fuat Bayramoğlu ve protokolün katılımıyla Atatürk İlkokulu'nda 'Okul Sütü Programı’ kapsamında süt dağıtımı yapıldı.

Programda, Vali Baruş ve Başkan Yılmaz’ı öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Öğrenciler hazırladıkları folklor gösterisi ile Bolu Protokolünün alkışını aldı.

Okul girişinde 1. Sınıfların aileleriyle beraber hazırladığı standı gezen Vali Baruş, ayrıca süt dağıtım töreni için hazırlanan pastayı da öğrencilerle beraber kesti.

“SAĞLIKLI GELECEĞİMİZ İÇİN SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞMESİ İÇİN BU PROGRAM ÖNEMLİ”

Süt dağıtımı programı kapsamında 4-C sınıfını ziyaret eden ve öğrenciler ile tanışan Vali Baruş, “Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü okul sütü projesi kapsamında Atatürk İlkokulunda süt dağıtım projesini başlatmak için öğrencilerimizle bir araya geldik. Çok güzel bir program oluyor. Bu program çerçevesinde ilimizde yaklaşık 16 bin 600 civarında anaokulu ve ilkokul öğrencimize düzenli süt dağıtımı yapılacak, ikinci dönem boyunca. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere 3 gün planlandı. Çocuklarımıza bu süt paketleri dağıtılarak süt içme alışkanlıklarının geliştirilmelerine katkıda bulunulmuş olacak. Ayrıca çocuklarımızın sağlıklı olarak yetişmeleri, kemik ve diş yapılarının gelişmesi için de ciddi bir bilinçlendirme çalışması olacak. Program kapsamda ilimizde 800 binin üzerinde süt dağıtımı yapılacak. Bugün de Atatürk İlkokulunda 4C sınıfı öğrencilerimizle birlikte programı başlatıyoruz. Hayırlı olmasını, çocuklarımıza faydalı olmasını diliyorum. Sağlıklı geleceğimiz için sağlıklı nesiller yetişmesi için bu program önemli, tüm çocuklarımıza afiyet olsun” şeklinde konuştu.

Daha sonra ise sınıf öğrencilerine sütleri dağıtıldı. Sınıf öğrencilerinin hazırladığı Hacivat – Karagöz Gölge oyununu izleyen Vali Baruş ve diğer protokol üyeleri aynı şekilde 3B ve 2C sınıflarını da ziyaret etti. Süt dağıtım töreninde öğrencilere sütle ilgili sorular da soran Vali Baruş, bu yılki programın sloganının ise ‘Sağlıklı Olmak İçin Süt İçelim’ olduğunu öğrencilere aktardı.

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN PROJE GELİŞTİRDİLER

Süt dağıtımı kapsamında 3-D sınıfına giren Vali Baruş, burada öğrencilerin sosyal sorumluluk adına güzel bir projeye imza attıklarını öğrendi. Yetim Kardeş Projesi düzenleyen 3-D sınıfı öğrencileri, evlerinde hazırladıkları el emeği ürünleri, (takı, bileklik, kolye vb.) komşularına ve tanıdıklarına satarak elde ettikleri gelirleri kumbaralarına atıp, biriktirdikleri paraları da yetim çocuklar ile paylaşan öğrenciler çok güzel bir projeye imza attılar. Bu projeyi yapan okul müdürü, öğretmen, veli ve öğrencileri kutlayan Vali Baruş, “Gerçekten çok büyük bir iş başarmışsınız. Sizleri Canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Bolu il genelinde ikinci dönemde 16 bin 654 öğrenciye haftada üç gün olmak üzere (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) toplamda 816 bin 46 adet süt dağıtılacak.