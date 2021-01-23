816 hayvanı kısırlaştırdı

Haber: N. Halid Altundal

Müdürlüğün Yukarısoku’da ki merkezinde misafir ettikleri sokak hayvanlarına mikroçip uygulayıp işaretleyen ve birçoğunun bakım ve beslenmesine yardımcı olan ekipler, pandemi sürecinden dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde vatandaşlarımız tarafından beslenilemeyen sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için tonlarca mama, yem ve su dağıtımı uygulamasını şehrin dört bir yanında gerçekleştirdi.

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Başıboş hayvanların toplanması, hayvan sahiplenme, bakım ve tedavi talebi gibi konulara dair gelen 1947 müracaatın tamamını cevaplayan Müdürlük çalışanları, salgın döneminde 3 ton kuru mama, 19 ton ekmek, 50 ton kemik ve kıyma, 300 kg buğdayı da kedi – köpek ve güvercinler için çeşitli bölgelere bıraktı. Ayrıca şehrin farklı noktalarında, içlerine haftanın en az bir günü mama ve su takviyesi yapılan kedi evleri kuruldu.

Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri 2020’de bin 976 hayvana aşılama yapılırken, 816 hayvanı ise kısırlaştırdı.