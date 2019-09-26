83 silah ele geçirdi, 353 kişi yakalandı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ocak-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; düğün ve eğlencelerde havaya ateş ettiği tespit edilen 14 şahıs hakkında “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma” suçundan, taşınması ve bulundurulması yasak olan ateşli silah ve kesici delici aletleri taşıdığı-bulundurduğu tespit edilen 16 şahıs hakkında ise 6136 SKM suçundan adli işlem yapıldı.

62 BİN TL PARA CEZASI

Asayiş Şube Müdürlüğü çalışmalarında ayrıca taşınması yasak olan yivsiz av tüfekleri ve kurusıkı tabanca taşıdığı tespit edilen 59 şahsa idari işlem yapılarak, toplam 62 bin 195 TL idari yaptırım uygulandı.

83 SİLAH, 21 KESİCİ ALET

Asayiş ekipleri tarafından yapılan adli işlemler kapsamında toplam çeşitli marka ve modelde 5 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 58 adet kurusıkı tabanca, 21 adet de kesici alet ele geçirildi.

353 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca 8 aylık süre içinde haklarında adli makamlarca düzenlenmiş yakalama emirleri ile aranmakta olan 353 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 173’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 10:28