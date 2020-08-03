83 yaşındaki demirci ustası gençlere örnek oluyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

83 yaşındaki demirci ustası Necati Özdemir, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini icra etmeye devam ederken, çevresindeki esnaflara da örnek oluyor. Özdemir küçük yaştan bu yana çok sevdiği demirciliği yaparak ekmeğini çıkartıyor. İlimiz Mengen İlçesi Pazarköy’de bulunan ve babasından kalma dükkanda ilerlemiş yaşına rağmen çalışmaya devam eden Necati Özdemir kürek, balta, nacak, pulluk, çapa, kazma, maşa gibi çeşitli araç ve gereçleri yapıyor. Babasını hac vazifesini yerine getirirken kaybeden Özdemir “Bu dükkan yaklaşık 200 yıllık. Biz iki kardeş babamızı kaybettikten sonra bu mesleği sürdürmeye devam ettik. Kürek, balta, nacak, pulluk, çapa, kazma, maşa gibi çeşitli araç ve gereçleri yaptım. Dükkanımı sabah erkenden açarım, ocağımı yakarım ve çalışmaya başlarım. Bu mesleğin aşığıyım. Ben 83 yaşındayım ve elim ayağım tutana kadar işime devam edeceğim. Ne yazık ki çırak yetişmiyor. Bizden sonra bu meslek burada kaybolacak ben buna üzülüyorum” dedi.