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15 Şubat 2017 Çarşamba
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    • 83 YAŞINDAKİ KADINA ÖNCE TECAVÜZ ETTİ SONRA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    Bolu'da, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen 18 yaşındaki L.M.Ç. isimli genç, iddiaya göre komşusu 83 yaşındaki H.U.'ya tecavüz ettiken sonra boğarak öldürdü.

    15 Şubat 2017 Çarşamba 19:06
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    83 YAŞINDAKİ KADINA ÖNCE TECAVÜZ ETTİ SONRA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

    ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM

    Olay, geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleşti. İddiaya göre, Alpağut Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki L.M.Ç. uyuşturucu madde kullandıktan sonra aynı mahallede yaşayan komşusu H.U.'nun evine gitti. Eve girdiğinde H.U. ile karşılaşan genç, yaşlı kadını etkisiz hale getirerek cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından yapılan çalışma sonrasında L.M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 18 yaşındaki L.M.Ç., 'nitelikli kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevie gönderildi.

    YAŞLI KADINI KIZI BULDU

    Cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülen yaşlı kadını kızı Ş.M. kanepenin üzerinde yatar vaziyette buldu. Savcılıkta verdiği ifadede, annesine seslendiğini fakat cevap alamayınca sağlık ekipleri ve polisi aradığını belirten Ş.M., "Annem beni hep evde kapıda karşılardı. Evin içine girdim, anne diye seslendim ama tepki vermedi. Hemen mutfağa gidip, su alıp getirdim. Bu sırada dilinin boğazına doğru gitmiş olduğunu fark ettim, yüzünü iki elimle tuttuğum sırada ağzının kenarından süt şeklinde bir sıvı geldi" dedi.

    "65'Lİ YAŞLARDA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

    İfadesinde, olay günü uyuşturucu madde kullandığını belirten 18 yaşındaki L.M.Ç., "H. U.'nun elinde bir kova ile evlerin arasındaki yerde tahtaları kırıp kovaya doldurduğunu gördüm ve bunun üzerine yanına gidip yardım teklif ettim. Kovayı alarak evin içine girdikten sonra H.U.'nun 'otur' demesi üzerine kanepeye oturdum. H.U. da yanıma oturunca uyuşturucunun etkisiyle öptüm ve sonra cinsel ilişkiye girdik. Bana 'torunum gelecek' deyince üzerimi giyinip evime gittim. Bir süre sonra ambulanslar geldiğini görünce H.U.'nun evine ben de gittim. Sağlık ekipleri müdahalede bulunuyordu. Ben onu 65'li yaşlarda biliyordum, uyuşturucu madde kullanmasaydım ilişkiye girmezdim" dediği öğrenildi.

    "NASIL ÖLDÜ BİLMİYORUM"

    H.U.'nun tırnaklarının arasından kendisinin DNA örneklerinin çıktığının söylenmesi üzerine L.M.Ç., "H.U.'nun nasıl öldüğünü bilmiyorum, boynuna herhangi bir baskı yapmadım. İlişki sırasında aramızda herhangi bir boğuşma veya mücadele olmadı. Birbirimize dokunduğumuz sırada doku örneklerim tırnaklarında kalmış olabilir" şeklinde konuştu.

    İLK MAHKEME YARIN

    'Nitelikli kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bolu T Tipi Cezaevi'ne gönderilen 18 yaşındaki L.M.Ç. yarın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Uyuşturucu, Madde, Kullandığı, Belirtilen

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