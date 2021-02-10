84 milyon lira harcandı

Haber: Aysun Beykoz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarım çalışma ödeneğine ilişkin yaptığı açıklamada, kadın çalışanların çalışma hayatında tutulmasına önem verdiklerini belirtti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında 2016 yılından bugüne kadar yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kişiye toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti. Selçuk ayrıca, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğiyle, kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek olduklarını aktardı.

Selçuk, yarım çalışma ödeneği ile 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağladıklarını, kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerektiğini kaydetti.

Yarım çalışma ödeneğiyle yarım çalışma nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının kısmen de olsa telafi edilmesi ve kadın işçilerin çalışma hayatı içinde tutulmasını amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarının, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olduğunu söyledi. Selçuk, yarım çalışma uygulamasının işverenin onayına bağlı olmadığına işaret ederek, "Sadece hak sahibinin talepte bulunması yeterlidir. İşçinin bu yöndeki isteğini işverene bildirmesi halinde, işveren işçinin bu yöndeki talebini karşılamak durumundadır" ifadelerini kullandı.

YARIM ÇALIŞMA TANIMI

Yarım Çalışma Tanımı

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TANIMI

-Analık hali izninin bitiminden itibaren haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmiş olan kişilerin aranan şartları sağlamaları halinde çalışmadıkları süre için verilen ödenektir.

YARARLANMA KOŞULLARI

-İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

-Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

-Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,

-Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması,

gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 14:46