Tanju Özcan’ın birçok konuda katıldığını belirten Başarır, AK Parti politikalarını ise ağır bir dille eleştirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 24. Türkan Saylan Gençlik Kurultayı’na daveti üzerine Bolu’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Mahir Başarır, kurultay öncesi gazetemize konuştu.

Tanju Özcan’ın geçici sığınmacılar hakkındaki politikalarının birçoğuna katıldığını belirten Başarır, “Tanju Özcan milletvekili gurubundan arkadaşım. Bolu’da açık farkla kazandı. Kendisi bizim belediye başkanımız. Evet, sığınmacı konusunu sert şekilde dile getirebilir ama ben de birçoğuna katılıyorum. Mersin’de daha fazlasını yaşıyoruz. Mersin Belediyesi, 1 milyon 850 bin kişi için devletten bütçe ve yardım alıyor ama 2 buçuk milyon insana hizmet ediyor”

TÜRKİYE ONU BÖYLE SEVİYOR

“Bu durum yerel yöneticiler için zor bir durum. O yüzden herkesin bir tarzı vardır. Tanju Özcan’ın tarzı böyle. Bolu onu böyle sevdi. Türkiye onu böyle sevdi. O yüzden yadırgamamak lazım. Herkes aynı olacak diye bir şey yok. Ali Mahir Başar’ın da tarzı farklı Tanju Özcan’ın da tarzı farklı. Ama önemli olan bu ülkeyi seviyor, bu bayrağı bu vatanı seviyor. Namuslu bir insan, dürüst bir insan. Gerisi ayrıntı bence.”

84 MİLYONA HESAP VERİN

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’da ortaya attığı “vakıflar aracılığı ile yurtdışına para aktarıldığı” iddiaları hakkında konuşan Başarır,

“Biz kaçacaklar diye bir şüphemiz var diyoruz. Fetullah Gülen denen o mahlukata baktığımız zaman, ne yaptı 90’larda? Önce okul ve vakıf gibi kurumlarla parayı yurtdışına kaçırdı. Sonra bir çiftlik aldı, sonra oraya yerleşti. Bu vakıflara yapılan transferler de bize bunları anımsatıyor. Hatta biz diyoruz ki, kaçmayın. Var ise bir haksızlık ve hukuksuzluk, sakın gitmeyin. 84 milyona hesap verin” ifadelerini kullandı.