84 yaşındaki dede polislere direndi

Haber: C. Kutay Aykan

Dünyayı ve ülkemizi etkisine alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkemizde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Ne var ki bazı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşlar bu kurallara uymayarak, hem kendilerini hem de vatandaşları zor duruma düşürüyorlar.

İlimizde 84 yaşındaki V.Y: isimli yaşlı bir dede, kuralları hiçe sayarak İzzet Baysal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bankanın kuyruğuna girdi. Durumu fark eden bekçiler, yaşlı vatandaşı olay yerinden uzaklaştırarak gözetim altına aldı. Daha sonra olay yerine asayiş ekipleri gelerek, yaşlı amcaya yasaları ve kurallara anlatarak, sokağa çıkma yasağının olduğunu hatırlatması üzerine yaşlı vatandaş; “Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Yasaklar kalktı. Bende bunun için maaşımı çekmeye geldim. Aç mı kalsaydım. Cebimde beş kuruş para yok ve para çekmem lazım” diyerek polisleri ve bekçilere zor anlar yaşattı.

Daha sonra 84 yaşındaki yaşlı vatandaş ikna edilerek, Cumhuriyet Caddesine bıraktığı arabasına kadar polis nezaretinde getirilerek, evine gönderildi. Bu arada banka önlerinde ve ATM önlerinde sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlar ise polis araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.