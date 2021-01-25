85 artı aşılandı, sıra 65 yaşta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günkü

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Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadarki çalışmalarda 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılandı. Aşı programının birinci aşamasında 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için de sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptı. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak” açıklaması yapmıştı. Bakan Koca’nın bu açıklamasının ardından dün sabahtan itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı. Hekim ve uzman sağlık personeli, tam teçhizatlı olarak evlere gidip aşılamaları yaptı.