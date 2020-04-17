85 sağlıkçı hizmete başladı

Haber: C. Kutay Aykan

Pozitif çıkan vakaların temaslılarını en hızlı şekilde tespit edip test yapmak ve izolasyonu etkin şekilde yürütmek amacıyla Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce 40 ekibe çıkarılarak 7/24 esaslı hizmet veren "Filyasyon (temas) Takip Timleri" ile örnek alımları ve filyasyon çalışmaları titizlikle yürütülmekte.

Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde hizmet veren ekipler, 20 hekim, 65 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 85 kişiden oluşmaktadır. Ekipler 2-3 kişiden oluşan gruplar olarak hizmet vermektedir. Filyasyon eğitimlerini tamamlamış, bu alanda verdikleri hizmetin bilincinde ve büyük bir hassasiyetle hizmet veren ekipler COVID-19 tanısı almış kişilerin temaslılarını hızlı şekilde tespit edip testlerini yaparak kişilerin izolasyonlarını etkili bir şekilde yürütmekteler.