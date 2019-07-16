85. yıl anısına özlemle!

Haber: Gönül Olutürk

Atatürk Bolu’ya ilk savaş yıllarında Haziran 1922 gelmiş olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez 17 Temmuz 1934 de gelmiştir. 17 Temmuz 1934 tarihinde gerçekleşen ziyaret Bolu'da büyük yankı uyandırmış, binlerce Bolulu Atatürk’ü heyecan ve sevinçle karşılamıştır. Bolu halkı, cumhurbaşkanı olan Atatürk’ü bağrına basmış, kendileri için büyük bayram kabul ettikleri bu günün neşe ve heyecanı içinde Gazi'nin geleceği yolu doldurmuşlar ve büyük kurtarıcılarını "Yaşa, var ol" sesleriyle ve büyük tezahüratla karşılamışlardır. Şehir baştan başa süslenmiş ve Gazi halkın yürekten gelen tezahüratı arasında misafir kalacağı Fırkaya gitmiştir. Gazi'nin yanında Recep Peker, Şükrü Kaya, Afet İnan, İsmail Hakkı Uzmay, Salih Omurtak Paşa, Cevat Abbas (Gürer) ve koruma görevlileri bulunmaktadır.

Atatürk ve beraberindekilerle önce Kuruçay'a gidilmiş, sonra Hisar'daki Halk Fırkası Binasına gelinmiştir. Bilindiği gibi Atatürk Bolu'da, Fırka Tepesi'ndeki Halkevi'nde bir gece kalmış, Halkı ve Bolu'yu idare edenleri Halkevinde dinlemiştir. Halkevinde kalışının sabahında Fırkadan Bolu Ovası'na bakan ve Aladağlar'daki lacivert ormanların etkisine kapılan paşanın "Bolu'yu Ankara'dan önce görmeliydim" dediğini tarihçiler not etmiştir.

Akşam yemeği Gazi'nin Bolulu özel aşçısı tarafından hazırlanmıştır. Sofrada Behire Hanım çok güzel konuşmalar yaptığını anılardan öğreniyoruz. Atatürk bu genç ve çalışkan hanıma:

-"Senin adın bundan sonra Bediz olsun. Seninle Türk Kadınının temsilcisi olarak Mecliste çalışmak isterim" demiştir. Bediz Morava ilk seçimde Konya milletvekili olmuştur.

Geceyi Bolu’da geçiren Atatürk’e 18 Temmuz sabahı Türk sularına Yunan teknesinin girdiği kendisine ateş açıldığı öğrenilmiştir. Belki de bunun etkisi ile fazla kalmayı düşündüğü Bolu'dan erken ayrılmıştır. Bolulular bu nedenle her yıl Atatürk’ün Bolu’ya gelişini çeşitli etkinlikler kutlamaktadır.

İlk bakışta sade bir ziyaret gibi gözükse de Atatürk’ün sorunları ve halkın tepkilerini yerinde izlemesi açısından Bolu ziyareti önemli bir döneme denk gelmektedir.