87 bin hap ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir otomobilde 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

87 bin hap ele geçirildi

Haber: Volkan Yılmaz

Alınan bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Bolu kesiminde "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik çalışma kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, otomobilin değişik yerlerine saklanmış 87 bin 380 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu Mehdi A. (24) ve Mahmud E. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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