Haber: Gönül Olutürk

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik OHAL bürosu tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor. OHAL Bürosundan yapılan açıklamada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kamu kuruluşlarındaki yapılanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mülki İdare 1, Tugay Komutanlığı 13, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 14, Adliye personeli 4, İl Jandarma Komutanlığı 14, il Emniyet Müdürlüğü 25, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 1, İl Defterdarlığı 1 ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 14 personel olmak üzere toplamda 89 personelin açıkta bulunduğu bildirildi. OHAL Bürosundan verilen bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 616 gün sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında Tugay Komutanlığından 21, Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 80, Hakim savcılıktan 21, Adliye personelinden 24, il Emniyet Müdürlüğünden 116, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 144 ve İl Sağlık Müdürlüğünden 41 başta olmak üzere toplamda 561memurun ihraç edildiği belirtildi.

227 KİŞİ İADE EDİLDİ

OHAL Bürosu tarafından yapılan son açıklamada da haklarında incelemeleri tamamlandığı Valilikten 6, Belediyelerden 5, Tugay Komutanlığından 1, Abant İzzet Baysal Üniversitesinden 10, Adliye personelinden 5, İl Jandarma komutanlığından 4, il Emniyet Müdürlüğünden 28, İl özel idaresinden 7, İl müftülüğünden 16, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğünden 1, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden 1, SGK İl Müdürlüğünden 4,Tapu ve kadastro Müdürlüklerinden 1, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 1, KYK Müdürlüğünden 1, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 6, İl nüfus müdürlüğünden 3, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 3, İl Defterdarlığından 3 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 65, İl Sağlık Müdürlüğünden 51, Karayolları 41.Şube Şefliğinden 2, Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden 1, Çaydurt Tarım Kredi Kooperatifliğinden 1ve Yukarısoku Tarım Kredi Kooperatifliğinden 1 olmak üzere bu güne kadar toplamda 227 personelin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığı için görevlerine iade edildikleri açıklandı.