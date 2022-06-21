88 adrese kimlik bildirimi kontrolü

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçen 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nce 88 adres kontrol edildi. Kontrol edilen adreslerden birinin Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) veri girişlerini yapmadığı tespit edildi. Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) veri girişlerini yapmadığı tespit edilen işyerine idari yaptırım uygulandı.

Konuyla ilgili Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında günübirlik kiralanan 88 (seksensekiz) adreste yapılan kontrolde Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) veri girişlerini yapmadığı tespit edilen bir işyerine idari yaptırım uygulanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”