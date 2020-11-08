88’lik dede gençlere taş çıkarıyor

Haber: N. Halid Altundal

Doğasever yürüyüş tutkunu 10 kişilik grup, bu haftaki yürüyüş rotasını Aladağ yaylaları olarak belirledi. 18 kilometrelik bir parkurda yürüyüş gerçekleştiren doğasever grup Dört Yayla Yürüyüşleri sırasında rastladığı 88 yaşındaki Salih Yaman’ı hayretle izledi.

Yürüyüş tutkunları dört yayla yürüyüşü sırasında, kesim ve nakliye işi yapan orman işçilerine sıklıkla rastladı. Oğlunun aldığı kesim işinde, nakliyeye hazırlanmış tomrukların boylama işlemlerini yapan 88 yaşındaki Salih Yaman’ı gören grup şaşkınlığını gizleyemedi. Bir metre uzunluğundaki sırıkla, tomruk üzerinde uzunluğu belirleyen 5 çocuk 8 torun sahibi 88 yaşındaki Salih Yaman, küçük bir nacakla da ölçüm yerini işaretlemeyi ihmal etmiyor. Yaptığı işle gençlere taş çıkartan Salih Yaman’ın enerjisi görenleri hayret ettiriyor.