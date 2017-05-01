Haber; Uğur BALABAN

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Turan’ın oğlunun yanından tatil dönüşü yaptığı öğrenildi. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Baki Konukları F Blok adresinde ikamet eden nakliyatçı merhum Mevlüt Turan’ın eşi Atike Turan (88) yaklaşık 2 ay önce tatil ve ziyaret için memleketleri Erzurum’a gitti. Edinilen bilgiye göre, bugün sabaha karşı Kocaeli’ye dönüş yolunda seyir halinde giden M.P idaresindeki

25 LH 866 plakalı aracın Gerede ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu otoban kenarındaki

bariyere çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler Atike Turan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.