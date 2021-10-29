89 yaşındaki nineye şiir okutturmadılar

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Dedesini Çanakkale Savaşında şehit veren ve Atatürk hayranı olan 89 yaşındaki Emine Demir isimli nine, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını görmek için göğsünü Türk Bayrağını asıp eline de hayran olduğu Atatürk’ün posterlerini alarak tören alanına geldi.

Burada vatandaşlara ve bazı yetkililere Atatürk isimli şiiri okumak istediğini söyledi. Bu istem nedense kulak arkası edildi. Yaşlı nine, isteminin ilgi görmemesi üzerine bu seferde yürümekte zorluk çekerek elindeki bastonuyla kürsüye kadar geldi.

89 yaşındaki Emine nine, burada görevliler ile tören sorumlularına Atatürk şiiri okumak isteğini bir kez daha iletti. Bu talep yine kabul edilmezken, yaşlı nine görevliler tarafından kürsüden uzaklaştırıldı. Edinilen bilgiye göre program dışına çıkılmaması için teklifin kabul edilmediği öğrenildi. Yaşlı teyze, şiirini okuyamadan hüzünlü bir şekilde tören alanından ayrılmak zorunda kaldı. Yaşlı teyzenin şiir okumasını engelleyen kimin olduğu ise merak konusu oldu.