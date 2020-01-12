8x8 araçlarla yardım koştular

Haber: Ceylan Beykoz

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bıraktılar. Doğal hayatı destekleme adı altında yapılan yemlemede ayrıca memeli türlerine göre de yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarının kış ayları boyunca belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. Konuya ilişkin olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından bir video yayınlanarak, “Tabiata Destek devam ediyor. Yaban hayvanlarına yem yiyecek desteği için gece yarısından itibaren çalışmalar yaptık. 8*8 paletli araçlar ile Bolu geliştirme sahalarına Yozgat kızılgeyikler bölgesine takviyeler yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.