9 araç trafikten men edildi    



İl merkezinde olduğu gibi ilimize bağlı ilçe merkezlerinde de trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor. Uygulamalar çerçevesinde dün Mudurnu İlçemizde bir asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Mudurnu Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Bolu-Mudurnu kara yolunda trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 78 kişiyi sorgulayarak 36 aracı kontrol eden ekipler, 9 aracı trafikten men etti. Ekipler, belge ve araçlarında eksiklik bulunan sürücülere bin 674 lira para cezası kesti.