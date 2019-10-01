9 ayda 200 bin çağrı

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizdeki birçok acil çağrı merkezleri artık 112 üzerinden hizmet veriyor. 12 Haziran 2018 yılında Çevre yolu üzerine kurulan 112 ünitesine, 112 Acil Servis, 110 itfaiye, 155 polis imdat, 156 jandarma ile Gerede itfaiyesi bağlanırken 177 Orman yağın ile 122 AFAD çağrı merkezide önümüzdeki günlerde bu hizmete dahil olacak.

Edinilen bilgiye göre, ilimizde 9 ayda il nüfusuna yakın sayıda acil çağrı gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezinin sistem, işleyiş, faaliyetleri ve hedefleri hakkında edinilen bilgiye göre 1 Ocak-30 Eylül dönemini kapsayan 2019 yılı 9 aylık genel istatistiklerde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Çağrı Merkezine gelen vatandaşlar tarafından 200 bine yakın çağrı yapıldığı öğrenildi.

Tüm acil numaraların tek bir numarada bir araya geldiği sistemin daha iyi tanıtılması, küçük yaştaki çocuklarda, öğrencilerde farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla çalışmalar yapıldığını belirten yetkililer, yeni başlayan uygulamanın verilecek olan eğitimlerde tam anlamıyla duyurulacağı belirtildi. Yeni uygulamayla ABD’de kullanılan 911’in aynı modeli sistem yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de 112 üzerinden yapılacak, yani 155’i, 112’yi bile arasınız karşınıza 112 çıkacak ve bu kurumda görev yapan görevliler arayan kişiyi yönlendirecek ve bağlantıyı sağlayacak.