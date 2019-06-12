9 bin öğrenci ter dökecek

Haber: BMA

İki gün boyunca, üç oturumda gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında(YKS), ülke genelinde iki buçuk milyon, ilimizde ise 9 bin aday ter dökecek. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün katılımıyla ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 15/16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilimizde yapılan hazırlıklar ve alınacak güvenlik önlemleri gözden geçirildi.

Toplantı sonrası yapılan duyuruda YKS’ye girecek öğrencilere önemli uyarılarda bulunuldu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

ADAYLARA ÖNEMLİ UYARILAR

“2019-YKS sınavına girecek adayların, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesi veya süresi geçerli pasaport gibi) sınav kılavuzunda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları ve ayrıca sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçleri yanlarına almamaları gerekiyor.

İL NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK BULUNDURULACAK

Nüfus Cüzdanlarını kaybeden adaylar sınava alınamadığından İl/İlçe Nüfus Müdürlüğünün sınav günleri 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulması ve sınava giriş belgesi ile bir fotoğrafını yanında getiren adaylara sadece ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilmesi İl/ilçe Nüfus müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

SINAV BİNALARINA GİRİŞ SAATİ

YKS 1. oturumu olarak da bilinen Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 10:15’te başlayacaktır. YKS’nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 16 Haziran 2019 Pazar günü 10:15’te gerçekleştirilecek. YKS 2019’un 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi(YDT) de 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak.

ÖNEMLİ UYARI

YKS’nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00’dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Bu nedenle adayların sınav yerlerini birkaç gün önceden görmesi ve sınav günleri herhangi bir zaman kaybına sebebiyet vermemeleri için sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları önem arz etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 12:22