9 gün Tahsin Mert Karagöz vekâlet edecek

Haber:Okay Özcan

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, vekâleti CHP Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz’e bıraktı.

Yoğun çalışma temposuna Kurban Bayramı nedeniyle kısa bir mola veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, izne ayrılarak şehir dışına çıktı.

Bugün kentten ayrılan Başkan Özcan, vekâleti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz’e bıraktı.

Başkanvekili Karagöz, 9 gün boyunca Bolu Belediye Başkanvekili olarak görev yapacak.