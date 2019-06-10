9 günde 85 bin kişi ağırladık

Haber: Esra Öztürk

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bayram tatilinde Yedigöller Milli Parkı'nı 16 bin, Abant'ı 34 bin 551, Gölcük'ü 30 bin 381, Göksu'yu bin 140, Sünnet'i 334, Sülüklü Göl'ü 807, Beşpınarlar'ı 358 ve Kara Göl Tabiat Parkı'nı bin 227 kişi ziyaret etti.

Yoğunluk nedeniyle Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarında uzun araç kuyrukları oluştu, piknik alanları doldu. Bayram tatili süresince milli park ve tabiat parklarında, jandarma ekipleri tarafından vatandaşların güzel bir tatil geçirmesi için önlemler alındı.