Kamu alacaklarının 2016 yılı yapılandırılmasında ikinci taksit ödeme süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor. Yetkililer, taksit ödemesinin yapılmaması durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirttiler. Bu arada belediyeye ödenmesi gereken, Emlak, Çevre Temizlik, İlan, Reklam ve Evsel Atık Vergilerinin de 31 Mayıs tarihinde mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekiyor. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için vergi ödemelerini yapmaları gerektiği hatırlatıldı.