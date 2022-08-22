9 ilden 500 modifiye araç katıldı

Bolu Fest tarafından Karaçayır Mahallesi'ndeki halk pazarı alanında 9 ilden 500 modifiye aracın katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

9 ilden 500 modifiye araç katıldı

Haber: Uğur Balaban

Gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 10:19
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