9 ilden 500 modifiye araç katıldı

Haber: Uğur Balaban
Gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 10:19
Bolu Fest tarafından Karaçayır Mahallesi'ndeki halk pazarı alanında 9 ilden 500 modifiye aracın katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Haber: Uğur Balaban
Gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 10:19