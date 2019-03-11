9 kişiden 4’ü tutuklandı

Haber: Aysun Beykoz

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 2017 ve 2018 yılları arasında 8 köyde yapılan kablo hırsızlığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler iki ilçeden çalınan kabloların 4 otomobil ile Yeniçağa ilçesi ile Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki hurdacılara satıldığını belirledi. Yapılan çalışma kapsamında, hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan G.G. ve A.Ç. ile 13 şüpheli tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.G. ve L.E. serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç, S.U, M.K, E.D, S.A, E.K, B.T, T.Ç. ve H.B. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, A.Ç, S.U, B.T. ve S.A, savcılık sorgularının ardından çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. E.K. ve E.D. adli kontrolle, T.Ç, M.K. ve H.B. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.