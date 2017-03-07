Haber: Faruk ÇİDEM

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve haklarında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin ardından yargılanmaya başlayan tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz 7 askerin bugün de duruşmalarına devam edildi.

"Manga oluşturmanın amacı güvenlik sebebiyledir"

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Yarbay Veli Ceylan üzerine atılı suçlamalarla ilgili savunma yaptı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, "9 kişilik manga oluşturarak, Bolu Valisi Aydın Baruş'un gözaltına alınması emri verdiği" ifade edilen Ceylan, "Bana kışlanın ve lojmanların güvenliğinin alınması söylendiği için kendi inisiyatifimle 9 kişilik manga kurdum" dedi.

Darbe girişimi olduğu sıralarda askeri lojmanlarda olduğunu belirten Veli Ceylan, "Tugay Komutanı İsmail Güneş'er beni aradı ve sıkıyönetim direktifini alıp almadığımı sordu ve birliğe sahip çıkın dedi. Ben de görmediğimi, tugaya gideceğimi söyledim. Saat 23:30 sıralarında tugaya giriş yaptım ve Albay Cahit Tirindaz'ın emriyle KOKTOD düzenine geçilmesi emri verdim. Hem İsmail Güneşer hem de Cahit Tirindaz'ın kışla ve lojmanların emniyetini alın emrine istinaden 9 kişilik bir manga oluşturdum. İddianamede yer aldığı gibi, mangayı oluşturmamın amacı vali Aydın Baruş'u gözaltına almak değildi. 5-10 bin kişinin olduğu bir yerde benim 9 kişilik mangayla valiyi alacağım iddiası çok abes" şeklinde konuştu.

"Tugay içinde hakkımda dedikodu çıkarıldı"

Hakkında bazı dedikodular çıkarıldığını belirten Ceylan, "Bolu Valisi Aydın Baruş'un 21 Temmuz'da kaçırıldığı iddiasını duyduğumda oluşturduğum manganın kamuflajsız fotoğrafını çekerek o sırada Vali beyle birlikte olan Albay Cahit Tirindaz'a telefonla yolladım. O da vali beye 'kışla bu halde, biz sakiniz diyerek fotoğrafı gösterdi. O gece kışlada böyle bir hareketlenme olmadı. Ben de böyle bir emir vermedim. 21 Temmuz gecesi ile 15 Temmuz'da ki manga oluşturma olayı daha sonra ilişkilendirildi. İki farklı olay 15 Temmuz gecesi olmuş gibi bir algı oluştu. Tugay içinde planlı olarak böyle bir dedikodu çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

"Acemi askerler halka ateş açabilirdi"

Oluşturulan 9 kişilik mangayı nöbet kulesinde bulunan acemi askerlerin yerine koymak istediğini belirten Ceylan, "Bana şehir merkezinde kalabalık bir grubun olduğu, kışla ve lojmanların güvenliğinin alınması talimatı verildi. Ben de lojman ve kışlanın önünde yapılabilecek bir eyleme karşı acemi askerlerin vereceği tepkiden emin olamadım. Çünkü nöbet yerinde bulunan acemi askere herhangi bir taş atıldığında yada küfür edildiğinde o asker ateş edebilirdi. Ben de onların yerine daha tecrübeli askerlerden oluşturduğum mangayı kullanmak istedim. Onlara da Teğmen Ümit'in emrinden çıkmamalarını söyledim" dedi.

"Beni kurban olarak seçtiler"

Albay Cahit Tirindaz, Albay Türker Yılmaz, ben ve bazı birlik komutanlarının oturduğu bir sırada Tirindaz ile Yılmaz arasında, 'İsmail Güneşer tarafını seçti ve kanaatini belli etti. Ancak burada kimlere emir verdi bilemeyiz. Tek başına Şemdinli'den bu işe kalkışamaz. Mutlaka birliklerimizde irtibatlı olduğu birileri vardır. Tespit ederseniz bize haber verin' şeklinde bir konuşma geçtiğini ifade eden Ceylan, "Güneşer'in burada irtibatlı olduğu komutanlardan biriyle irtibatlandırmak istediler. Bunlar da ben ve Yüzbaşı Nuri Kıyak oldu" şeklinde konuştu.

"Hiç ağabeyim olmadı"